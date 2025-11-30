Как проверить свои налоги онлайн и что делать, если нашли ошибку — пошаговая инструкция
Каждый плательщик налогов имеет возможность самостоятельно и без лишних визитов в налоговую проверить состояние своих расчетов с бюджетом — включая уплату единого социального взноса. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.
Как получить информацию о своих налогах
- В приватной части Электронного кабинета плательщика нужно отправить электронный запрос по форме F/J1300207.
- Меню: «Заявления, запросы для получения информации».
- В ответ плательщик получает выписку о состоянии расчетов по форме F/J1400207.
- Документ поступает в течение двух рабочих дней после обработки запроса ИКС ГНС.
- Если нужны данные за разные годы — запросы следует подавать отдельно за каждый год, но не более чем за последние пять лет.
Что делать, если заметили ошибку
В разделе «Состояние расчетов с бюджетом» могут встречаться неточности — задвоенная оплата, переплата или даже недоплата.
В таком случае плательщик имеет право обратиться в налоговую по основному или неосновному месту учета.
Это предусмотрено Законом «Об обращениях граждан».
Срок рассмотрения обращений
- До 1 месяца — стандартный срок.
- До 15 дней — если проблема не требует дополнительной проверки.
Проверка налогов онлайн — простая и доступная процедура, которая экономит время и помогает убедиться, что в ваших расчетах с бюджетом все в порядке.
