Как проверить свои налоги онлайн и что делать, если нашли ошибку — пошаговая инструкция

Каждый плательщик налогов имеет возможность самостоятельно и без лишних визитов в налоговую проверить состояние своих расчетов с бюджетом — включая уплату единого социального взноса. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Как получить информацию о своих налогах

В приватной части Электронного кабинета плательщика нужно отправить электронный запрос по форме F/J1300207.

Меню: «Заявления, запросы для получения информации».

В ответ плательщик получает выписку о состоянии расчетов по форме F/J1400207.

Документ поступает в течение двух рабочих дней после обработки запроса ИКС ГНС.

Если нужны данные за разные годы — запросы следует подавать отдельно за каждый год, но не более чем за последние пять лет.

Что делать, если заметили ошибку

В разделе «Состояние расчетов с бюджетом» могут встречаться неточности — задвоенная оплата, переплата или даже недоплата.

В таком случае плательщик имеет право обратиться в налоговую по основному или неосновному месту учета.

Это предусмотрено Законом «Об обращениях граждан».

Срок рассмотрения обращений

До 1 месяца — стандартный срок.

До 15 дней — если проблема не требует дополнительной проверки.

Проверка налогов онлайн — простая и доступная процедура, которая экономит время и помогает убедиться, что в ваших расчетах с бюджетом все в порядке.

