  1. В Украине

Как проверить свои налоги онлайн и что делать, если нашли ошибку — пошаговая инструкция

07:37, 30 ноября 2025
Все, что нужно знать плательщику для онлайн-проверки налогов и исправления возможных расхождений в данных налоговой.
Как проверить свои налоги онлайн и что делать, если нашли ошибку — пошаговая инструкция
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Каждый плательщик налогов имеет возможность самостоятельно и без лишних визитов в налоговую проверить состояние своих расчетов с бюджетом — включая уплату единого социального взноса. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Как получить информацию о своих налогах

  • В приватной части Электронного кабинета плательщика нужно отправить электронный запрос по форме F/J1300207.
  • Меню: «Заявления, запросы для получения информации».
  • В ответ плательщик получает выписку о состоянии расчетов по форме F/J1400207.
  • Документ поступает в течение двух рабочих дней после обработки запроса ИКС ГНС.
  • Если нужны данные за разные годы — запросы следует подавать отдельно за каждый год, но не более чем за последние пять лет.

Что делать, если заметили ошибку

В разделе «Состояние расчетов с бюджетом» могут встречаться неточности — задвоенная оплата, переплата или даже недоплата.

В таком случае плательщик имеет право обратиться в налоговую по основному или неосновному месту учета.

Это предусмотрено Законом «Об обращениях граждан».

Срок рассмотрения обращений

  • До 1 месяца — стандартный срок.
  • До 15 дней — если проблема не требует дополнительной проверки.

Проверка налогов онлайн — простая и доступная процедура, которая экономит время и помогает убедиться, что в ваших расчетах с бюджетом все в порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]