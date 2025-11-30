Яку податкову пільгу можуть отримати батьки, що виховують двох і більше дітей — роз’яснення

ДПС пояснила, у якому розмірі та за яких умов родини з кількома дітьми можуть скористатися податковою соціальною пільгою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба оприлюднила детальне роз’яснення щодо податкової соціальної пільги (ПСП) для платників податку на доходи фізичних осіб у 2025 році. Особливу увагу відомство звернуло на батьків, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років.

Базова пільга — 1 514 гривень

Згідно з Податковим кодексом, кожен найманий працівник має право зменшити свій місячний оподатковуваний дохід на суму ПСП. У 2025 році ця сума становить 1 514 грн — це 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня.

Підвищена пільга для батьків з кількома дітьми

Батьки, які утримують двох і більше дітей, можуть розраховувати на податкову пільгу у розмірі 100% базової ПСП на кожну дитину. Тобто у 2025 році це також 1 514 грн за кожну дитину.

Таким чином, сім’я з двома дітьми має право на зменшення оподатковуваного доходу на 3 028 грн, з трьома — на 4 542 грн, і так далі.

Хто може застосувати ПСП

Пільга працює лише тоді, коли заробітна плата працівника не перевищує встановленого порогу.

У 2025 році максимальний дохід, який дозволяє застосувати ПСП, становить 4 240 грн на місяць. Сума розрахована як прожитковий мінімум (3 028 грн), помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

Поріг для батьків збільшується

Якщо платник застосовує пільгу на дітей, граничний розмір доходу зростає пропорційно їхній кількості. Наприклад, при двох дітях право на ПСП зберігається, якщо зарплата не перевищує:

4 240 грн × 2 = 8 480 грн.

Податкова наголошує: правильне оформлення ПСП дозволяє родинам зменшити податкове навантаження та збільшити реальний дохід.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.