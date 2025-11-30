Какую налоговую льготу могут получить родители, воспитывающие двух и более детей — разъяснение

ГНС объяснила, в каком размере и при каких условиях семьи с несколькими детьми могут воспользоваться налоговой социальной льготой.

Государственная налоговая служба обнародовала подробное разъяснение относительно налоговой социальной льготы (НСЛ) для плательщиков налога на доходы физических лиц в 2025 году. Особое внимание ведомство уделило родителям, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет.

Базовая льгота — 1 514 гривен

Согласно Налоговому кодексу, каждый наемный работник имеет право уменьшить свой месячный облагаемый доход на сумму НСЛ. В 2025 году эта сумма составляет 1 514 грн — это 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января.

Повышенная льгота для родителей с несколькими детьми

Родители, которые содержат двух и более детей, могут рассчитывать на налоговую льготу в размере 100% базовой НСЛ на каждого ребенка. То есть в 2025 году это также 1 514 грн на каждого ребенка.

Таким образом, семья с двумя детьми имеет право на уменьшение облагаемого дохода на 3 028 грн, с тремя — на 4 542 грн, и так далее.

Кто может применять НСЛ

Льгота действует только в том случае, если заработная плата работника не превышает установленного порога.

В 2025 году максимальный доход, который позволяет применять НСЛ, составляет 4 240 грн в месяц. Сумма рассчитана как прожиточный минимум (3 028 грн), умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

Порог для родителей увеличивается

Если плательщик применяет льготу на детей, предельный размер дохода увеличивается пропорционально их количеству. Например, при двух детях право на НСЛ сохраняется, если зарплата не превышает:

4 240 грн × 2 = 8 480 грн.

Налоговая подчеркивает: правильное оформление НСЛ позволяет семьям уменьшить налоговую нагрузку и увеличить реальный доход.

