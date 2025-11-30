Шахраї знову активізувались: лякають «підозрілою операцією» та виманюють дані картки — як не потрапити в пастку
Українців попереджають про активізацію телефонних аферистів, що представляються співробітниками банків та намагаються виманити у громадян конфіденційні дані під приводом «термінового захисту рахунку».
Як розповіли в поліції Дніпра, шахраї телефонують громадянам та вигадують історії про «підозрілі операції» або «спробу списання коштів».
Далі вони наполягають на «термінових діях»: просять продиктувати PIN, CVV, одноразові паролі або навіть переказати гроші на нібито «безпечний рахунок».
Основна мета — збити людину з пантелику та отримати доступ до її заощаджень.
Поліція нагадує ключові правила безпеки:
- справжні банківські працівники ніколи не запитують конфіденційні коди;
- банки не вимагають терміново переказувати кошти;
- на будь-які вимоги назвати реквізити або виконати дії під тиском — розмову слід негайно припинити;
- у разі сумнівів варто зателефонувати лише на офіційний номер банку, зазначений на картці.
Правоохоронці закликають громадян бути максимально пильними: саме нерозголошення персональних даних є головною умовою збереження коштів. У разі підозрілих дзвінків або якщо ви стали жертвою шахрайства — слід негайно повідомити про це за номером 102.
