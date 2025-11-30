  1. В Украине

Мошенники снова активизировались: пугают «подозрительной операцией» и выманивают данные карты — как не попасть в ловушку

08:13, 30 ноября 2025
Аферисты маскируются под банковских сотрудников и заставляют людей самостоятельно раскрывать конфиденциальные данные.
Украинцев предупреждают об активизации телефонных аферистов, которые представляются сотрудниками банков и пытаются выманить у граждан конфиденциальные данные под предлогом «срочной защиты счета».

Как рассказали в полиции Днепра, мошенники звонят гражданам и придумывают истории о «подозрительных операциях» или «попытке списания средств».

Далее они настаивают на «срочных действиях»: просят продиктовать PIN, CVV, одноразовые пароли или даже перевести деньги на якобы «безопасный счет».

Основная цель — сбить человека с толку и получить доступ к его сбережениям.

Полиция напоминает ключевые правила безопасности:

  • настоящие банковские сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальные коды;
  • банки не требуют срочно переводить средства;
  • на любые требования назвать реквизиты или выполнить действия под давлением — разговор следует немедленно прекратить;
  • в случае сомнений стоит позвонить только на официальный номер банка, указанный на карте.

Правоохранители призывают граждан быть максимально внимательными: именно неразглашение персональных данных является главным условием сохранения средств. В случае подозрительных звонков или если вы стали жертвой мошенничества — следует немедленно сообщить об этом по номеру 102.

