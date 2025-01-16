НАБУ и САП поддержали законопроект Давида Арахамии об отмене закрытия уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали совместное заявление, в котором отметили поддержку законопроекта 12367-3 об исключении из УПК нормы о закрытии уголовного производства по истечении сроков досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении. Также этим законопроектом предлагается вообще исключить ст. 295-1 УПК, регулирующую порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей.
Напомним, что предложения таких изменений неоднократно были предметом дискуссии среди юристов о том, позволит ли это «расследовать дела вечно», даже если сторона обвинения годами не может собрать доказательства вины лица. Также следует напомнить, что УПК распространяется не только на дела о коррупции, поэтому изменения коснуться не только условных коррупционеров.
Итак, законопроект 12367-3 14 января зарегистрировала группа народных депутатов во главе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Примечательно, что в этот же день, 14 января, Давид Арахамия зарегистрировал вместе с коллегами альтернативный законопроект 12367-2 с таким же названием. Разница в группе депутатов, зарегистрировавших законопроекты в один день на одну тему, состоит в нескольких фамилиях. В частности, под законопроектом 12367-3, поддерживающим НАБУ и САП, свою подпись также поставил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Итак, НАБУ и САП указали, что поддерживают законопроект №12367-3 и призывают народных депутатов поддержать его в первом чтении и в целом.
«Этот законопроект предусматривает важные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «базовый» законопроект 12367 об исключении истечения сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении в качестве основания для закрытия производства внес Кабмин.
Далее приводим вывод Главного научно-экспертного управления парламента, проанализировавшего ключевые различия между законопроектом №12367-3, поддерживаемым НАБУ и САП, и законопроектом Кабмина.
У законопроекті №12367-3 пропонується:
1) в ч. 4 ст. 219 КПК уточнити, що не пізніше останнього дня строку закінчення досудового розслідування, визначеного цією статтею, прокурор зобов’язаний здійснити одну з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК;
2) виключити з ч. 1 ст. 284 КПК положення п. 10 про те, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи;
3) доповнити ч. 4 ст. 284 КПК положеннями про те, що закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, крім кримінального провадження, в якому особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи, здійснюється прокурором на підставі та в порядку, передбаченому абз. 5 ч. 4 ст. 219 КПК. У випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1. 2 ч. 2 ст. 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, сторона захисту, потерпілий має право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування;
4) в ч. 3 ст. 294 КПК (в редакції проекту) вказати, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК:
5) виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею;
6) в новій редакції ч. 3 ст. 571 КПК зазначити, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, питання про створення спільних слідчих груп може розглядатися і вирішуватися керівником САП;
7) в п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону «Про прокуратуру» врегулювати, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстави невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків, у тому числі неприйняття процесуального рішення або невчинення процесуальної дії в передбачені законом строки тощо.
Відмінності поданого на розгляд проекту 12367-3 Давида Арахамії та колег від проекту Кабміну 12367 полягають у наступному:
ГНЕУ ВР звертає увагу на наступні моменти у законопроекті 12367-3, який схвалює НАБУ і САП.
В абз. 8 ч. 4 ст. 284 КПК (у редакції проекту) «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» виключається з переліку осіб, яким у кримінальному провадженні надається право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 283 КПК, або невідкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК.
«Така пропозиція, на наш погляд, є дещо сумнівною, оскільки згідно з п. 161 ч. 1 ст. 3 КПК, «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування» - це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.
До цієї категорії можна віднести значну кількість суб’єктів кримінальних процесуальних відносин, наприклад:
Іншим особам, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, зокрема, надано право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК (ч. 6 ст. 28 КПК).
Звертаємо увагу, що у випадку незакінчення досудового розслідування у визначені для цього строки стосовно особи (в тому числі щодо її майна) продовжують здійснюватися процесуальні дії, чим певною мірою обмежуються її права та законні інтереси» - зазначає ГНЕУ ВР.
З огляду на це, на погляд експертів ГНЕУ, було б доцільно надати «іншій особі» право подати клопотання про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування у випадку закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК, та невчинення прокурором дій, передбачених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 283 КПК.
Автор: Наталя Мамченко
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