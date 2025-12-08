  1. Законодательство
Зеленский подписал закон об усовершенствовании системы управления оборонными ресурсами

12:30, 8 декабря 2025
Введена новая система терминов и предусмотрено использование автоматизированных информационных систем управления.
Зеленский подписал закон об усовершенствовании системы управления оборонными ресурсами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3194-IX, который усовершенствует систему управления оборонными ресурсами с учетом опыта НАТО и стран ЕС — законопроект №8187.

Введена новая система терминов и предусмотрено использование автоматизированных информационных систем управления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», документом предусмотрено применение принципов программно-проектного менеджмента как основы эффективного управления оборонными ресурсами по опыту государств-членов Альянса и ЕС.

Документ предусматривает ряд изменений в Закон Украины «Об обороне Украины», в частности относительно определения основных терминов (ст. 1), дополнения полномочий субъектов управления оборонными ресурсами для обеспечения надлежащего уровня обороноспособности государства, создания, развития и поддержания необходимых способностей составляющих сил обороны (ст. 3, 9, 10, 13), а также дополнения Закона новым разделом «Управление оборонными ресурсами», в котором определены цель управления, вопросы относительно системы управления оборонными ресурсами, основные принципы планирования мероприятий по управлению оборонными ресурсами.

