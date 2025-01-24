Змінити процедуру відбору керівника АРМА — зобов’язання в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, яке має бути виконане до кінця березня – Анастасія Радіна

Управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним, заявила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

Зміни до закону щодо процедури відбору керівника АРМА, незалежного аудиту агенції та більш прозорого та ефективного управління активами — зобов’язання України в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, що має бути виконане до кінця березня. На це вказала голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

В свою чергу, як зауважила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, Рахункова палата відзначила тенденцію до збільшення надходжень до бюджету від діяльності АРМА, але база порівняння (2022-2023 рік) – дуже низька.

«В 2024 році надходження від суто управління активами склали 1,2 млрд грн, тоді як від реалізації – 1,8 млрд грн, що, не зовсім відповідає очікуванням парламентарів.

Комітет погодився з низкою рекомендацій Рахункової і може імплементувати їх у найближчих змінах до законодавства. До речі, законопроект про реформу АРМА – це одна з вимог Ukraine Facility» – пояснила Роксолана Підласа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді 14 січня зареєстровано законопроект 12374-2 щодо перезавантаження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та посилення його інституційної спроможності. Ініціаторами виступає група народних депутатів – Олексій Мовчан, Ярослав Железняк, Анастасія Радіна та інші.

Пропонується, аби з дня набрання чинності цим законом про перезавантаження:

розпочалося формування конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на зайняття посади голови АРМА і проводився конкурсний відбір;

розпочалося формування Комісії з проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА.

Половину Конкурсної комісії з відбору нового очільника АРМА будуть складати міжнародні експерти (3 особи з 6). Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії, визначених КМУ на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій

Крім того, пропонується провести атестацію працівників АРМА з метою підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності. До складу атестаційної комісії будуть входити 3 особи, визначені міжнародними та іноземними організаціями.

За словами Анастасії Радіної, управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним. «У результаті держава недоотримує кошти, але може отримати борги перед власниками активів у разі зняття арештів чи виправдувальних вироків. Проте варто також визнати, що динаміка показників роботи агенції — позитивна. Ці питання стали предметом обговорення під час заслуховування нашим комітетом звіту Рахункової палати щодо діяльності АРМА у 2022 — 1 півріччі 2024 року», зазначила вона.

Загалом на території України арештовано та передано в управління АРМА близько 72 000 активів на суму понад 200 млрд гривень. За 2024 рік АРМА отримала від управління лише грошовими коштами близько 1 млрд грн. Надходження від управління активами у 2024 склали 1,2 млрд гривень.

«Проте, за даними Рахункової палати, 80% ухвал про передачу активів в АРМА лишаються не виконаними — тобто, управління цими активами не здійснюється, а самі арештовані активи можуть знецінюватися, розкрадатися або продовжувати де-факто працювати на власників або третіх осіб.

З 50 договорів про передачу активів в управління третина (17 договорів) — це передача в управління державним підприємствам за спеціальною процедурою, а не результат відбору управителя через конкурентні процедури. Дохід отримано лише за 64% укладених договорів. У 2024 такий дохід надходив переважно за рахунок гарантійних платежів управителів та доходу від управління грошовими коштами. Тобто, власне управління активами практично не є прибутковим.

Модель управління активами, за якої бізнес отримує відшкодування витрат та оплату послуг за рахунок прибутку від роботи актива, і не отримує нічого, якщо арешт знімається до отримання такого прибутку — не надто приваблива для бізнесу» - пояснила Радіна.

Вона додала, що строк для оголошення конкурсу з пошуку управителів в АРМА складає у середньому 17 місяців. «Тобто, Агенція не поспішає із запуском процедур, які мають призвести до отримання додаткових коштів у бюджет або хоча б запобігти формуванню боргів» - підкреслила голова Антикоркомітету.

За висновком Рахункової палати, за весь час повномасштабної війни держава могла втратити дохід від управління на суму щонайменше 850 мільйонів гривень. З огляду на те, що більшість спрямованих в АРМА активів не передано управителям, ця сума може бути більшою.

Автор: Наталя Мамченко

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