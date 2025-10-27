В Греції запустили чат-бота LOGOS на основі ШІ для духовних консультацій

Інструмент створено як цифровий довідник, що доповнює духовне наставництво.

Елладська православна церква представила «цифровий духовний довідник» LOGOS, який використовує штучний інтелект для відповідей на богословські запитання. Про це повідомляє Kathimerini.

Чат-бот, створений на базі ChatGPT, розробили за ініціативи митрополії Неа-Іонії та Філадельфії у співпраці з Егейським університетом на острові Лесбос. Митрополит Неа-Іонійський Гавриїл, автор ідеї, зазначив, що створення LOGOS тривало вісім місяців. За його словами, інструмент є «організованою цифровою бібліотекою», де алгоритм ШІ аналізує запитання та формує зрозумілі й корисні відповіді.

«Це не замінює людину та духовного наставника. Він виступає дороговказом, який поведе вірянина до наступного кроку в Церкві, яка покликана катехизувати», – пояснив митрополит. Він підкреслив, що технології мають слугувати людині, а не навпаки: «Кожен інструмент, який створює людина, має використовуватися для служіння людині».

