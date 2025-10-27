В Греции запустили чат-бота LOGOS на основе ИИ для духовных консультаций

Инструмент создан как цифровой справочник, дополняющий духовное наставничество.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Элладская православная церковь представила «цифровой духовный справочник» LOGOS, который использует искусственный интеллект для ответов на богословские вопросы. Об этом сообщает Kathimerini.

Чат-бот, созданный на базе ChatGPT, разработали по инициативе митрополии Неа-Ионии и Филадельфии в сотрудничестве с Эгейским университетом на острове Лесбос. Митрополит Неа-Ионийский Гавриил, автор идеи, отметил, что создание LOGOS длилось восемь месяцев. По его словам, инструмент является «организованной цифровой библиотекой», где алгоритм ИИ анализирует вопросы и формирует понятные и полезные ответы.

«Это не заменяет человека и духовного наставника. Он выступает путеводной звездой, которая приведет верующего к следующему шагу в Церкви, призванной катехизировать», – пояснил митрополит. Он подчеркнул, что технологии должны служить человеку, а не наоборот: «Каждый инструмент, созданный человеком, должен использоваться для служения человеку».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.