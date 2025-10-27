У Мін’юсті пояснили, як дізнатися про наявність виконавчого провадження

На підставі виконавчого документа виконавець розпочинає примусове виконання рішення, про що виноситься постанова про відкриття виконавчого провадження, копія якої надилається боржнику та стягувачу не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення.

У Міністерстві юстиції пояснили, як дізнатися про наявність виконавчого провадження.

Крім того, перевірити наявність виконавчого провадження можна віддалено за допомогою мережі Інтернет. Все це доступно у зручний час та спосіб за допомогою:

– Єдиного реєстру боржників;

– Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП);

– застосунку «Дія».

Також вказані сервіси надають можливість не лише дізнатися про виконавче провадження, а й виконати свої боргові зобов’язання шляхом онлайн сплати заборгованості.

Варто зазначити, що крім загальних відомостей про виконавче провадження АСВП забезпечує доступ сторонам виконавчого провадження до відповідних документів. Такі відомості можна отримати онлайн на сторінці АСВП (вкладка «Доступ сторін виконавчого провадження») за допомогою ідентифікатора доступу до інформації про виконавче провадження, який зазначається в постанові про відкриття виконавчого провадження.

Крім того, завдяки взаємодії АСВП та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), зареєструвавши електронний кабінет в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд», фізичні та юридичні особи мають можливість отримувати документи виконавчого провадження одразу після підписання їх виконавцем кваліфікованим електронним підписом.

Чи достатньо сплатити лише суму боргу?

У випадках, передбачених чинним законодавством, окрім наявної заборгованості за виконавчим документом боржник має сплатити ще виконавчий збір та витрати виконавчого провадження.

Необхідно зауважити, що під час формування запиту на онлайн-сплату заборгованості через АСВП або застосунок «Дія» відображається загальна заборгованість з урахуванням стягнення виконавчого збору та витрат виконавчого провадження.

У разі їх несплати, постанови про стягнення виконавчого збору та витрат виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня з дня закінчення або повернення виконавчого провадження реєструється в автоматизованій системі виконавчого провадження, як виконавчий документ, який підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією з організації примусового виконання рішень.

Чи може бути арешт з майна (коштів) знятий одразу після сплати боргу?

Під час примусового виконання рішень трапляються непоодинокі випадки, коли боржник щойно сплативши борг звертається з відповідною квитанцією до відділу державної виконавчої служби задля зняття арешту з майна. Слід зауважити, що однією з підстав для зняття арешту з майна чи коштів боржника є надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнутих з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника. Тобто, наявності квитанції про сплату боргу не достатньо для вчинення державним виконавцем вказаної виконавчої дії.

Чи можна змінити поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій?

Так, у разі наявної необхідності боржник може звернутися до відділу державної виконавчої служби із заявою про визначення іншого поточного рахунку для здійснення видаткових операцій.

За результатами розгляду заяви виконавець виносить повідомлення про припинення дії попередньої постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи – боржника у банку для здійснення видаткових операцій, після чого виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи – боржника у банку для здійснення видаткових операцій. Вказані постанови направляються до відповідних банківських установ для виконання.

Дія зазначеної постанови починається з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона винесена, про що зазначається у цій постанові.

Слід нагадати, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, фізичні особи-боржники, можуть здійснювати видаткові операції з визначеного відповідною постановою державного виконавця поточного рахунку, що дозволяє, незважаючи на арешт, отримати протягом одного календарного місяця доступ до коштів на суму, яка не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати (що у 2025 році складає 16 000,00 грн).

Чи можна стягнути заборгованість з боржника, який не отримує дохід?

У разі, якщо боржник не працевлаштований, державний виконавець має право звернути стягнення на належне боржнику майно з метою його подальшої реалізації шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною.

Якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (що у 2025 році складає 160 000,00 грн), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Відповідно до вимог чинного законодавства можна звернути стягнення на кошти, рухоме майно боржника, а також меблі, побутові речі та техніку тощо.

Чи можна подати скаргу в рамках виконавчого провадження?

Порядок оскарження передбачений статтею 74 Закону України «Про виконавче провадження». Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Крім того, стягувач та інші учасники провадження можуть оскаржити дії державного виконавця до начальника відділу державної виконавчої служби або до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

Боржник може оскаржити дії державного виконавця лише в судовому порядку.

Акцентую на тому, що наразі процес комунікації з державними органами стає доступнішим завдяки цифровим технологіям, які дозволяють здійснювати взаємодію через мережу Інтернет. Це забезпечує оперативність та зручність в направленні та отриманні скарг або звернень, оформлених згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян», на електронну пошту та отримати відповідь у такий же спосіб. Актуальні адреси електронних пошт відділів державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) розміщенні за посиланням на вебсайті вказаного управління.

Яким вимогам повинна відповідати скарга?

Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування або місцезнаходження, а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

