В Минюсте объяснили, как узнать о наличии исполнительного производства

На основании исполнительного документа исполнитель начинает принудительное исполнение решения, о чем выносится постановление об открытии исполнительного производства, копия которого направляется должнику и взыскателю не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения.

В Министерстве юстиции объяснили, как узнать о наличии исполнительного производства.

Кроме того, проверить наличие исполнительного производства можно удалённо с помощью сети Интернет. Всё это доступно в удобное время и способ с использованием:

– Единого реестра должников;

– Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП);

– Приложения «Дія».Также указанные сервисы предоставляют возможность не только узнать о наличии исполнительного производства, но и исполнить свои долговые обязательства путём онлайн-оплаты

задолженности.

Стоит отметить, что кроме общей информации об исполнительном производстве, АСИП обеспечивает доступ сторонам исполнительного производства к соответствующим документам. Такие сведения можно получить онлайн на странице АСИП (вкладка «Доступ сторон исполнительного производства») с помощью идентификатора доступа к информации об исполнительном производстве, который указывается в постановлении об открытии исполнительного производства.

Кроме того, благодаря взаимодействию АСИП и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), зарегистрировав электронный кабинет в подсистеме ЕСИТС «Электронный суд», физические и юридические лица могут получать документы исполнительного производства сразу после их подписания исполнителем квалифицированной электронной подписью.

Достаточно ли просто оплатить сумму долга?

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, кроме имеющейся задолженности по исполнительному документу, должник обязан уплатить также исполнительный сбор и расходы исполнительного производства.

Необходимо отметить, что при формировании запроса на онлайн-оплату задолженности через АСИП или приложение «Дія» отображается общая сумма задолженности с учётом взыскания исполнительного сбора и расходов исполнительного производства.

В случае их неоплаты, постановления о взыскании исполнительного сбора и расходов исполнительного производства не позднее следующего рабочего дня после окончания или возврата исполнительного производства регистрируются в автоматизированной системе как исполнительный документ, подлежащий исполнению в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Инструкцией по организации принудительного исполнения решений.

Можно ли снять арест с имущества (средств) сразу после оплаты долга?

В ходе принудительного исполнения решений нередко возникают ситуации, когда должник, только что оплатив долг, обращается с соответствующей квитанцией в отдел государственной исполнительной службы с целью снятия ареста с имущества. Следует отметить, что одним из оснований для снятия ареста с имущества или средств должника является поступление на счёт органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя суммы средств, взысканных с должника (в том числе от реализации имущества), необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника. То есть, наличия квитанции об оплате долга недостаточно для совершения исполнителем указанного действия.

Можно ли изменить текущий счёт, определённый для осуществления расходных операций?

Да, при наличии необходимости должник может обратиться в отдел государственной исполнительной службы с заявлением об определении другого текущего счёта для осуществления расходных операций.

По результатам рассмотрения заявления исполнитель выносит уведомление о прекращении действия предыдущего постановления об определении текущего счёта физического лица – должника в банке для осуществления расходных операций, после чего выносится новое постановление об определении счёта. Указанные постановления направляются в соответствующие банковские учреждения для исполнения.

Действие данного постановления начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его вынесения, о чём указывается в постановлении.

Следует напомнить, что временно, на период до отмены или прекращения военного положения в Украине, физические лица-должники могут осуществлять расходные операции с текущего счёта, определённого соответствующим постановлением государственного исполнителя, что позволяет, несмотря на арест, получить в течение одного календарного месяца доступ к средствам в размере, не превышающем двух размеров минимальной заработной платы (в 2025 году это составляет 16 000,00 грн).

Можно ли взыскать задолженность с должника, не имеющего дохода?

Если должник не трудоустроен, государственный исполнитель имеет право обратить взыскание на имущество, принадлежащее должнику, с целью его дальнейшей реализации путём проведения электронных аукционов или по фиксированной цене.

Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (в 2025 году это 160 000,00 грн), обращение взыскания на единственное жильё должника и земельный участок, на котором оно расположено, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры к исполнению решения за счёт другого имущества должника.

Согласно требованиям действующего законодательства, возможно обращение взыскания на денежные средства, движимое имущество должника, а также мебель, бытовые вещи и технику и др.

Можно ли подать жалобу в рамках исполнительного производства?

Порядок обжалования предусмотрен статьёй 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Решения, действия или бездействие исполнителя и должностных лиц органов государственной исполнительной службы по исполнению судебного решения могут быть обжалованы сторонами, другими участниками и лицами в суд, выдавший исполнительный документ, в порядке, предусмотренном законом.

Кроме того, взыскатель и другие участники производства могут обжаловать действия государственного исполнителя начальнику отдела государственной исполнительной службы или руководителю органа государственной исполнительной службы более высокого уровня.

Должник может обжаловать действия государственного исполнителя только в судебном порядке.

Следует отметить, что в настоящее время процесс взаимодействия с государственными органами становится более доступным благодаря цифровым технологиям, которые позволяют осуществлять взаимодействие через Интернет. Это обеспечивает оперативность и удобство направления и получения жалоб или обращений, оформленных в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», на электронную почту и получения ответа таким же способом. Актуальные адреса электронных почт отделов государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) размещены по ссылке на сайте указанного управления.

Каким требованиям должна соответствовать жалоба?

Жалоба в исполнительном производстве подаётся исключительно в письменной форме и должна содержать:

наименование органа государственной исполнительной службы, в который она подаётся;

полное наименование (фамилия, имя и отчество) взыскателя и должника, их места жительства или пребывания либо местонахождение, а также ФИО представителя стороны исполнительного производства, если жалоба подаётся представителем;

реквизиты исполнительного документа (вид документа, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи и номер документа, его резолютивная часть);

содержание обжалуемых решений, действий или бездействия и ссылки на нарушенную норму закона;

изложение обстоятельств, которыми заявитель обосновывает свои требования;

подпись заявителя или его представителя с указанием даты подачи жалобы.

