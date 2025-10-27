В Україні 28 жовтня запровадять погодинні відключення світла – кого вони торкнуться

Обмеження для населення та промисловості запровадять через дефіцит електроенергії.

В Україні 28 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії через обмеження споживання в окремих регіонах. Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання», – зазначили в компанії.

Графіки погодинних відключень для населення діятимуть із 08:00 до 22:00, обсягом від однієї до двох черг. Для промислових споживачів обмеження потужності будуть застосовані з 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» уточнили, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

