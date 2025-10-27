В Украине 28 октября введут почасовые отключения света – кого они коснутся

Ограничения для населения и промышленности введут из-за дефицита электроэнергии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 28 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии из-за ограничения потребления в отдельных регионах. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления», – отметили в компании.

Графики почасовых отключений для населения будут действовать с 08:00 до 22:00, объемом от одной до двух очередей. Для промышленных потребителей ограничения мощности будут применены с 07:00 до 22:00.

В «Укрэнерго» уточнили, что время и объем ограничений могут меняться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.