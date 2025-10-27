Практика судів
  1. У світі

У Парижі розпочався суд над десятьма особами, які цькували щодо статі Бріджит Макрон

21:49, 27 жовтня 2025
Обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення за наклеп і кібердомагання.
У Парижі розпочався суд над десятьма особами, які цькували щодо статі Бріджит Макрон
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Парижі стартував судовий процес над десятьма фігурантами, звинуваченими в сексистських онлайн-нападах на першу леді Франції Бріджит Макрон. Про це пише Euractiv.

Процес запустили після позову про наклеп, поданого Макронами в липні 2024 року через чутки, що Бріджит нібито народилася чоловіком. Твердження, яке не має підтверджень, супроводжується критикою 24-річної різниці у віці пари.

Серед обвинувачених – вісім чоловіків і дві жінки віком 41–60 років. Вони постануть перед кримінальним судом Парижа за зловмисні коментарі щодо статі та сексуальності першої леді, включно з прирівнянням вікової різниці до «педофілії».

Скарга надійшла в серпні 2024 року, що призвело до розслідування та арештів у грудні 2024-го й лютому 2025-го. Бріджит Макрон не з’явилася на першому засіданні. Адвокат пари не коментує справу.

Серед обвинувачених – 41-річна публіцистка Орельєн Пуарсон-Атлан, відома як «Зої Саган» і пов’язана з теоріями змови. Якщо винуваті, їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду