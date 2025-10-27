У Парижі розпочався суд над десятьма особами, які цькували щодо статі Бріджит Макрон

Обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення за наклеп і кібердомагання.

Фото: Getty Images

У Парижі стартував судовий процес над десятьма фігурантами, звинуваченими в сексистських онлайн-нападах на першу леді Франції Бріджит Макрон. Про це пише Euractiv.

Процес запустили після позову про наклеп, поданого Макронами в липні 2024 року через чутки, що Бріджит нібито народилася чоловіком. Твердження, яке не має підтверджень, супроводжується критикою 24-річної різниці у віці пари.

Серед обвинувачених – вісім чоловіків і дві жінки віком 41–60 років. Вони постануть перед кримінальним судом Парижа за зловмисні коментарі щодо статі та сексуальності першої леді, включно з прирівнянням вікової різниці до «педофілії».

Скарга надійшла в серпні 2024 року, що призвело до розслідування та арештів у грудні 2024-го й лютому 2025-го. Бріджит Макрон не з’явилася на першому засіданні. Адвокат пари не коментує справу.

Серед обвинувачених – 41-річна публіцистка Орельєн Пуарсон-Атлан, відома як «Зої Саган» і пов’язана з теоріями змови. Якщо винуваті, їм загрожує до двох років позбавлення волі.

