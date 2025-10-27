В Париже начался суд над десятью лицами, которые травили Брижит Макрон по поводу ее пола

Обвиняемым грозит до двух лет тюрьмы за клевету и кибердомогательства.

В Париже стартовал судебный процесс над десятью фигурантами, обвиняемыми в сексистских онлайн-нападках на первую леди Франции Брижит Макрон. Об этом пишет Euractiv.

Процесс запустили после иска о клевете, поданного Макронами в июле 2024 года из-за слухов, что Брижит якобы родилась мужчиной. Утверждение, не имеющее подтверждений, сопровождается критикой 24-летней разницы в возрасте пары.

Среди обвиняемых – восемь мужчин и две женщины в возрасте 41–60 лет. Они предстанут перед уголовным судом Парижа за злонамеренные комментарии относительно пола и сексуальности первой леди, включая приравнивание возрастной разницы к «педофилии».

Жалоба поступила в августе 2024 года, что привело к расследованию и арестам в декабре 2024-го и феврале 2025-го. Брижит Макрон не явилась на первое заседание. Адвокат пары не комментирует дело.

Среди обвиняемых — 41-летняя публицистка Орельен Пуарсон-Атлан, известная как «Зои Саган» и связанная с теориями заговора. Если они виновны, им грозит до двух лет лишения свободы.

