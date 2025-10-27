У Києві жінка викинула собаку з п’ятого поверху під час сварки

Собака породи фокстер’єр отримав численні травми внутрішніх органів та загинув на місці.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт щодо жінки, яка, перебуваючи напідпитку, під час сварки зі знайомою викинула з вікна п’ятого поверху її собаку породи фокстер’єр. Про це розповіли у прокуратурі.

Встановлено, що інцидент стався у квартирі в центрі Києва. Між двома жінками виникла побутова сварка, під час якої обвинувачена, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопила собаку знайомої за шкіру й викинула у відкрите вікно п’ятого поверху.

Під час падіння тварина отримала численні травми внутрішніх органів, внаслідок чого загинула.



Жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.



