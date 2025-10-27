В Киеве женщина выбросила собаку с пятого этажа во время ссоры

Собака породы фокстерьер получила многочисленные травмы внутренних органов и погибла на месте.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая, находясь под алкоголем, во время ссоры со знакомой выбросила из окна пятого этажа ее собаку породы фокстерьер. Об этом рассказали в прокуратуре.

Установлено, что инцидент произошел в квартире в центре Киева. Между двумя женщинами возникла бытовая ссора, во время которой обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила собаку знакомой за кожу и выбросила в открытое окно пятого этажа.

Во время падения животное получило многочисленные травмы внутренних органов, в результате чего погибло.

Женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

