PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор з аудиторією у понад 365 тисяч

21:39, 27 жовтня 2025
На перевірці ще 20 сторінок, співпраця з Meta призвела до блокування 54 акаунтів в Instagram.
Державне агентство PlayCity заблокувало 33 профілі на платформі TikTok, які просували азартні ігри, із загальною аудиторією понад 365 тисяч підписників. Про це повідомили на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Ще 20 сторінок із аудиторією понад 625 тисяч користувачів перебувають на перевірці. За словами голови PlayCity Геннадія Новікова, після звернення до TikTok блокування акаунтів може відбуватися за кілька діб.

«До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі», – зазначив Новіков.

У держагентстві також повідомили про співпрацю з Meta, завдяки якій заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри.

Міністерство цифрової трансформації TikTok Instagram

