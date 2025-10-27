PlayCity заблокировало 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр с аудиторией более 365 тысяч

На проверке еще 20 страниц, сотрудничество с Meta привело к блокировке 54 аккаунтов в Instagram.

Государственное агентство PlayCity заблокировало 33 профиля на платформе TikTok, которые продвигали азартные игры, с общей аудиторией более 365 тысяч подписчиков. Об этом сообщили на сайте Министерства цифровой трансформации.

Еще 20 страниц с аудиторией более 625 тысяч пользователей находятся на проверке. По словам главы PlayCity Геннадия Новикова, после обращения в TikTok блокировка аккаунтов может происходить за несколько суток.

«До сентября это были лишь единичные случаи, и наши заявки рассматривались очень долго. Сейчас мы уже наладили процесс и имеем действенный инструмент противодействия незаконной рекламе азартных игр и на этой платформе», — отметил Новиков.

В госагентстве также сообщили о сотрудничестве с Meta, благодаря которому заблокировано 54 Instagram-страницы, незаконно рекламировавшие азартные игры.

