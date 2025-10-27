Право дитини бути почутою та врахування її найкращих інтересів — огляд практики ЄСПЛ

Огляд демонструє стандарти ЄСПЛ щодо захисту прав дітей і надає чіткі орієнтири: у кожній справі, в якій ідеться про дитину, пріоритетом мають бути її найкращі інтереси.

Верховний Суд оприлюдни огляд практики Європейського суду з прав людини щодо права дитини бути почутою та врахування її найкращих інтересів.

Як у практиці ЄСПЛ, так і в міжнародних документах завжди наголошується на першочерговості найкращих інтересів дітей, особливо у справах, що їх стосуються. В цьому аспекті важливо, зокрема, забезпечити дитині змогу бути почутою як адміністративними несудовими органами, так і судами.

В огляді узагальнено практику ЄСПЛ, у якій ідеться про те, як Договірні Держави – учасниці Конвенції повинні забезпечувати участь дитини у вирішенні питань, що стосуються її життя, виховання та сімейних відносин, і наведено добірку рішень, у яких ЄСПЛ оцінював, чи дотрималися національні суди вимог ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо поваги до сімейного життя та принципу першочерговості найкращих інтересів дитини.

Огляд містить переклади обставин справ і висновків ЄСПЛ за рішеннями, про які йдеться, зокрема, в Ключовій темі про право дитини бути почутою в межах національних проваджень у сімейних справах.

