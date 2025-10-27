Право ребенка быть услышанным и учет его наилучших интересов — обзор практики ЕСПЧ

Обзор демонстрирует стандарты ЕСПЧ по защите прав детей и подчеркивает: в каждом деле, где затрагиваются интересы ребенка, приоритетом должны быть его наилучшие интересы.

Верховный Суд опубликовал обзор практики Европейского суда по правам человека, касающийся права ребенка быть услышанным и учета его наилучших интересов.

Как в практике ЕСПЧ, так и в международных документах постоянно подчеркивается первостепенное значение наилучших интересов ребенка, особенно в делах, которые его непосредственно касаются. В этом контексте важно обеспечить ребенку возможность быть услышанным как административными (внесудебными) органами, так и судами.

В обзоре обобщена практика ЕСПЧ, касающаяся того, как государства — участники Конвенции должны обеспечивать участие ребенка в решении вопросов, связанных с его жизнью, воспитанием и семейными отношениями. Также приведена подборка решений, в которых ЕСПЧ оценивал, соблюдали ли национальные суды требования статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права на уважение семейной жизни и принципа приоритета наилучших интересов ребенка.

Обзор содержит переводы обстоятельств дел и выводов ЕСПЧ по решениям, упомянутым в Ключевой теме о праве ребенка быть услышанным в рамках национальных производств по семейным делам.

