В ОАЕ судовий департамент використовує ШІ для обробки нотаріальних операцій

21:16, 27 жовтня 2025
В ОАЕ заявили, що миттєві нотаріальні послуги, які працюють на базі ШІ, стали справжнім проривом у застосуванні нових технологій у сфері судочинства.
Фото: dndlaw.com
Судовий департамент емірату Абу-Дабі (ADJD) оголосив про суттєвий прорив у цифровій трансформації судової системи — завдяки платформі на основі штучного інтелекту, яка обробляє нотаріальні та засвідчувальні операції без участі людини, пише Gulfnews.com.

За перше півріччя 2025 року департамент здійснив понад 47 тисяч публічних нотаріальних дій, 10 тисяч приватних нотаріальних операцій, 27 525 засвідчень документів та 3 047 шлюбних контрактів. Крім того, було подано понад 778 тисяч електронних запитів.

За даними ADJD, за цей період було оброблено 778 712 електронних запитів, 333 тисячі цифрово засвідчених документів і проведено понад 295 тисяч віртуальних засідань.

ШІ для нотаріату

У департаменті зазначили, що миттєві нотаріальні послуги, які працюють на базі штучного інтелекту, стали справжнім проривом у застосуванні нових технологій у сфері судочинства. Система дозволяє користувачам отримувати послуги онлайн, без завантаження документів і без участі людини — лише за кілька хвилин.

ШІ автоматично отримує необхідні дані через урядову платформу обміну інформацією (Government Data Exchange), заповнює дані сторін за ID-карткою Emirates або уніфікованим номером, а також використовує стандартизовані двомовні (арабсько-англійські) шаблони документів.

Користувач може зайти на офіційний сайт, вибрати розділ «Нотаріальні та засвідчувальні послуги», заповнити дані, оплатити онлайн і отримати документ у цифровому форматі. Усі транзакції електронно засвідчуються і містять механізм перевірки дійсності у будь-який час.

Серед послуг, доступних у форматі «миттєвого нотаріату»:

  • підтвердження підпису;
  • оформлення довіреностей (у тому числі для адвокатів);
  • заяви про відсутність шлюбу;
  • засвідчення документів тощо.

Повна цифровізація процесів

Для ідентифікації особи та цифрового підпису використовується система UAE Pass, а всі необхідні документи автоматично завантажуються з державних баз даних. Якщо ж потрібна взаємодія з нотаріусом, передбачено відеозв’язок у режимі реального часу.

Цифрова платформа оптимізує всі етапи нотаріальних та засвідчувальних процедур, усуваючи зайві бюрократичні кроки і мінімізуючи ручне введення даних.

Сервіси та стратегічне значення

Як повідомили в департаменті, цифрова платформа судової системи Абу-Дабі доступна через смарт-застосунок та вебпортал цифрового правосуддя, де користувачі можуть:

  • подавати нотаріальні та засвідчувальні заяви;
  • оновлювати особисті дані;
  • відстежувати судові справи;
  • оформлювати різні юридичні послуги онлайн.

