В ОАЭ судебный департамент использует ИИ для обработки нотариальных операций

В ОАЭ заявили, что мгновенные нотариальные услуги на базе искусственного интеллекта стали настоящим прорывом в применении новых технологий в сфере правосудия.

Фото: dndlaw.com

Судебный департамент эмирата Абу-Даби (ADJD) объявил о значительном прорыве в цифровой трансформации судебной системы — благодаря платформе на основе искусственного интеллекта, которая обрабатывает нотариальные и удостоверительные операции без участия человека, сообщает Gulfnews.com.

За первое полугодие 2025 года департамент осуществил более 47 тысяч публичных нотариальных действий, 10 тысяч частных нотариальных операций, 27 525 удостоверений документов и 3 047 брачных контрактов. Кроме того, было подано более 778 тысяч электронных запросов.

По данным ADJD, за этот период было обработано 778 712 электронных обращений, 333 тысячи цифрово удостоверенных документов и проведено более 295 тысяч виртуальных заседаний.

Искусственный интеллект для нотариата

В департаменте отметили, что мгновенные нотариальные услуги, работающие на базе ИИ, стали настоящим технологическим прорывом в судебной сфере. Система позволяет пользователям получать услуги онлайн — без загрузки документов и без участия человека, всего за несколько минут.

ИИ автоматически получает необходимые данные через государственную платформу обмена информацией (Government Data Exchange), заполняет сведения сторон по ID-карте Emirates или унифицированному номеру, а также использует стандартизированные двуязычные (арабско-английские) шаблоны документов.

Пользователь может зайти на официальный сайт, выбрать раздел «Нотариальные и удостоверительные услуги», заполнить данные, оплатить онлайн и получить документ в цифровом формате. Все транзакции заверяются электронно и содержат механизм проверки подлинности в любое время.

Среди услуг, доступных в формате «мгновенного нотариата»:

подтверждение подписи;

оформление доверенностей (в том числе для адвокатов);

заявления об отсутствии брака;

удостоверение документов и другие.

Полная цифровизация процессов

Для идентификации личности и цифровой подписи используется система UAE Pass, а все необходимые документы автоматически загружаются из государственных баз данных. Если требуется взаимодействие с нотариусом, предусмотрена видеосвязь в режиме реального времени.

Цифровая платформа оптимизирует все этапы нотариальных и удостоверительных процедур, устраняя лишние бюрократические шаги и минимизируя ручной ввод данных.

Сервисы и стратегическое значение

Как сообщили в департаменте, цифровая платформа судебной системы Абу-Даби доступна через смарт-приложение и веб-портал цифрового правосудия, где пользователи могут:

подавать нотариальные и удостоверительные заявления;

обновлять личные данные;

отслеживать судебные дела;

оформлять различные юридические услуги онлайн.

