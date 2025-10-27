Практика судов
  1. В мире

В ОАЭ судебный департамент использует ИИ для обработки нотариальных операций

21:16, 27 октября 2025
В ОАЭ заявили, что мгновенные нотариальные услуги на базе искусственного интеллекта стали настоящим прорывом в применении новых технологий в сфере правосудия.
В ОАЭ судебный департамент использует ИИ для обработки нотариальных операций
Фото: dndlaw.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судебный департамент эмирата Абу-Даби (ADJD) объявил о значительном прорыве в цифровой трансформации судебной системы — благодаря платформе на основе искусственного интеллекта, которая обрабатывает нотариальные и удостоверительные операции без участия человека, сообщает Gulfnews.com.

За первое полугодие 2025 года департамент осуществил более 47 тысяч публичных нотариальных действий, 10 тысяч частных нотариальных операций, 27 525 удостоверений документов и 3 047 брачных контрактов. Кроме того, было подано более 778 тысяч электронных запросов.

По данным ADJD, за этот период было обработано 778 712 электронных обращений, 333 тысячи цифрово удостоверенных документов и проведено более 295 тысяч виртуальных заседаний.

Искусственный интеллект для нотариата

В департаменте отметили, что мгновенные нотариальные услуги, работающие на базе ИИ, стали настоящим технологическим прорывом в судебной сфере. Система позволяет пользователям получать услуги онлайн — без загрузки документов и без участия человека, всего за несколько минут.

ИИ автоматически получает необходимые данные через государственную платформу обмена информацией (Government Data Exchange), заполняет сведения сторон по ID-карте Emirates или унифицированному номеру, а также использует стандартизированные двуязычные (арабско-английские) шаблоны документов.

Пользователь может зайти на официальный сайт, выбрать раздел «Нотариальные и удостоверительные услуги», заполнить данные, оплатить онлайн и получить документ в цифровом формате. Все транзакции заверяются электронно и содержат механизм проверки подлинности в любое время.

Среди услуг, доступных в формате «мгновенного нотариата»:

  • подтверждение подписи;
  • оформление доверенностей (в том числе для адвокатов);
  • заявления об отсутствии брака;
  • удостоверение документов и другие.

Полная цифровизация процессов

Для идентификации личности и цифровой подписи используется система UAE Pass, а все необходимые документы автоматически загружаются из государственных баз данных. Если требуется взаимодействие с нотариусом, предусмотрена видеосвязь в режиме реального времени.

Цифровая платформа оптимизирует все этапы нотариальных и удостоверительных процедур, устраняя лишние бюрократические шаги и минимизируя ручной ввод данных.

Сервисы и стратегическое значение

Как сообщили в департаменте, цифровая платформа судебной системы Абу-Даби доступна через смарт-приложение и веб-портал цифрового правосудия, где пользователи могут:

  • подавать нотариальные и удостоверительные заявления;
  • обновлять личные данные;
  • отслеживать судебные дела;
  • оформлять различные юридические услуги онлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нотариус искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду