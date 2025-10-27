Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, чи є чинним колективний договір термін дії якого закінчився, а новий ще не укладено

21:55, 27 жовтня 2025
Колективний договір продовжує діяти навіть після завершення строку його чинності — до моменту, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть існуючий.
У Держпраці зазначають що колективний договір – угода, яка укладається між роботодавцем (або уповноваженим органом) та працівниками, яких представляють первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники (представник).

Частиною 7 статті 65 Господарського кодексу України визначено, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” та статті 11 Кодексу законів про працю України колективний договір укладають на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Метою укладення колективного договору є сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Чи вважається чинним колективний договір після закінчення строку дії, якщо новий ще не уклали?

Після завершення строку дії колективного договору його положення залишаються чинними до укладення нового документа або внесення змін до наявного. Це правило діє, якщо інше не передбачено самим договором. Таким чином, юридична сила договору зберігається, поки сторони не домовляться про інше.

Держпраці

