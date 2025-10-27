В Гоструда объяснили, действует ли коллективный договор срок действия которого истек, а новый еще не заключен

Коллективный договор продолжает действовать даже по истечении срока его действия — до момента, пока стороны не заключат новый или не пересмотрят существующий.

В Гоструда отмечают, что коллективный договор — это соглашение, которое заключается между работодателем (или уполномоченным органом) и работниками, которых представляют первичные профсоюзные организации, а в случае их отсутствия — свободно избранные работниками для ведения коллективных переговоров представители (представитель).

Частью 7 статьи 65 Хозяйственного кодекса Украины установлено, что на всех предприятиях, использующих наемный труд, между собственником или уполномоченным им органом и трудовым коллективом или уполномоченным им органом должен заключаться коллективный договор, которым регулируются производственные, трудовые и социальные отношения трудового коллектива с администрацией предприятия.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» и статьей 11 Кодекса законов о труде Украины коллективный договор заключается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и хозяйствования, которые используют наемный труд и имеют статус юридического лица. Целью заключения коллективного договора является содействие урегулированию трудовых отношений и социально-экономических интересов работников и собственников.

Считается ли действующим коллективный договор после окончания срока его действия, если новый еще не заключен?

После завершения срока действия коллективного договора его положения остаются действующими до заключения нового документа или внесения изменений в существующий. Это правило применяется, если иное не предусмотрено самим договором. Таким образом, юридическая сила договора сохраняется до момента, пока стороны не договорятся об ином.

