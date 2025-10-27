Практика судів
Праця домашніх працівників: чи може бути роботодавцем юрособа

22:18, 27 жовтня 2025
Юридичні особи, такі як підприємства або організації, не мають права укладати трудові договори з домашніми працівниками.
Юридична особа не може бути роботодавцем для домашнього працівника — нагадують у Держпраці.

Домашні працівники можуть бути офіційно працевлаштовані лише фізичною особою або домогосподарством — тобто окремою особою чи сім’єю, яка потребує допомоги по господарству. Підприємства, організації або інші юридичні особи не мають права укладати трудові договори з такими працівниками.

Законодавство також забороняє працевлаштування на таку роботу осіб, які не досягли 16-річного віку. Працівники, які мешкають у житлі роботодавця, мають окремі умови праці, додаткові гарантії та обов’язки, що відрізняються від загальних норм.

Водночас робота в домогосподарстві, яка виконується епізодично та загалом не перевищує 40 годин на місяць, не вважається домашньою працею.

Усі умови  від робочого графіка до побутових аспектів повинні бути чітко прописані в трудовому договорі. Це дозволяє уникнути непорозумінь і забезпечити належний рівень захисту прав працівника.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

