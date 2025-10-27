Работа домашних работников: может ли быть работодателем юрлицо

Юридические лица, такие как предприятия или организации, не вправе заключать трудовые договоры с домашними работниками.

Домашние работники могут быть официально трудоустроены только физическим лицом или домохозяйством — то есть отдельным лицом или семьей, нуждающейся в помощи по хозяйству. Предприятия, организации или другие юридические лица не вправе заключать трудовые договоры с такими работниками.

Законодательство также запрещает трудоустройство на такую ​​работу лиц, не достигших 16-летнего возраста. Работники, проживающие в жилье работодателя, имеют отдельные условия труда, дополнительные гарантии и обязанности, отличные от общих норм.

В то же время работа в домохозяйстве, которая выполняется эпизодически и не превышает 40 часов в месяц, не считается домашним трудом.

Все условия от рабочего графика до бытовых аспектов должны быть прописаны в трудовом договоре. Это позволяет избежать недоразумений и обеспечить надлежащий уровень защиты прав работника.

