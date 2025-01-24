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В Киеве в рамках дела об избиении 13-летней девушки на Оболони допросили потерпевшую и свидетелей конфликта

17:56, 24 января 2025
По факту избиения несовершеннолетней девушки группой девушек в Киеве идет досудебное расследование.
В Киеве в рамках дела об избиении 13-летней девушки на Оболони допросили потерпевшую и свидетелей конфликта
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В столице при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева продолжается досудебное расследование по факту избиения несовершеннолетней девушки группой девушек по ч. 2 ст. 126 УК Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как указывается, ювенальные прокуроры и следователи при участии специалиста – психолога в Центре защиты прав ребенка (по модели Барнахус) допросили 13-летнюю потерпевшую.

По словам девушки, как пишут в прокуратуре, в тот день знакомые «пригласили ее на разговор», где двое из них на спортивной площадке поочередно били по лицу и угрожали забросать яйцами. В это время еще две девушки все снимали на телефон. Причиной агрессии стали размолвки между подростками. После конфликта девушка ушла домой, впрочем, матери ничего не рассказала.

Сообщается, что было установлено, что девушкам, которые наносили удары школьнице и снимали это на видео, от 11 до 15 лет.

Свидетелей конфликта допросили по методике «зеленой комнаты».

«Кроме этого, уже направлены запросы с целью собрания характеристик на всех участников события по месту их жительства и обучения, а также проводится общение с родителями подростков», - отметили в прокуратуре.

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Киев досудебное расследование

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