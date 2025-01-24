Тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР – голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк

Як підкреслила Олена Шуляк, головним антикорупційним органом переважна більшість громадян вважає поліцію, і тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Тільки 8% населення знає про діяльність та існування в Україні НАБУ і ДБР. Про це повідомляє сайт партії «Слуга народу» з посиланням на голову партії, народного депутата Олену Шуляк.

Так, з посиланням на дослідження вона відмітила, що хоча «українці вважають судову систему і митницю найбільш корумпованими сферами в Україні», «водночас, масштаби політичної корупції, на їх думку, навіть вищі за повсякденну побутову».

«Втім, громадяни не дуже обізнані з тим, які функції і навіщо виконують НАБУ і ДБР, хоча і вважають, що завдяки цифровізації і переводу державних послуг онлайн корупційні прояви вдається зменшувати» - повідомила Олена Шуляк, коментуючи результати соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», презентованого 24 січня.

«Українці вважають, що корупція посідає друге місце у ТОП-5 основних проблем України – у цьому переконані 80% опитаних громадян і 76% опитаних представників бізнесу. На думку опитаних, йдеться, здебільшого про політичну корупцію на найвищому рівні уряду і парламенту, корупцію у бізнесі у частині взаємовідносин з чиновниками, а також повсякденну побутову корупцію.

Водночас, найбільш серйозною українці вважають саме політичну корупцію – про це заявили 80% опитаного населення і 76% опитаних представників бізнесу. На другому місці корупція у взаємовідносинах з чиновниками. А от корупція на побутовому рівні на останньому місці», – зауважила Шуляк.

Вона додала, що, згідно з результатами дослідження, ТОП-5 сфер, де корупція є найбільш поширеною населення вважає судову систему, митницю, прикордонний контроль, переміщення з підконтрольних Україні територій на ТОТ і назад, а також гуманітарну допомогу.

Відтак, за її словами, «найбільш пріоритетним для населення залишається очищення від корупції судової системи» .

Нагадаємо, що в Україні вже 10 років триває масштабна судова реформа – зокрема більшість судових органів була сформована за вирішальної ролі міжнародних експертів та активної громадськості. Зокрема, Вищий антикорупційний суд сформований за участю Громадської ради міжнародних експертів, що повністю складається з делегованих міжнародними партнерами членів, Вища рада правосуддя та ВККС формувалися за участю комісій із вирішальною роллю міжнародних експертів тощо.

З посиланням на дослідження, Олена Шуляк зазначила, що «сфери, де за цей період часу покращення не відбулося – міська влада, суди і прокуратура».

Крім того, як свідчать результати презентованого 24 січня дослідження, головним антикорупційним органом переважна більшість вважає Національну поліцію України.

Водночас, наголосила Шуляк, тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР) і обізнане у тому, що вони роблять. У середньому, зауважила Шуляк, 40% українців не мають чіткого уявлення, що роблять ці органи, водночас, серед опитаних у сфері бізнесу ступінь такого незнання дещо нижчий – у межах 16%.

«Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так у діяльності реєстраційних і дозвільних інституціях він і 5 років назад і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів», – резюмувала народний депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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