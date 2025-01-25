У Житомирі вимагають укласти охоронний договір на будівлю кооперативного коледжу

Будівля з архітектурною цінністю, що належить облспоживспілці, досі перебуває без охоронного договору.

У Житомирі прокуратурою заявлено позов про визнання протиправною бездіяльність Житомирської облспоживспілки та зобов’язання її укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини «Кооперативний технікум».

Житомирський окружний адміністративний суд відкрив у справі провадження, зазначили у обласній прокуратурі.

Мова йде про пам’ятку архітектури місцевого значення – будівлю Житомирського коооперативного фахового коледжу бізнесу і права, що у Житомирі по вул Київській, 82.

З’ясовано, що споруда, яка становить архітектурну цінність для краю та тривалий час перебуває у власності облспоживспілки, дотепер не має охоронного договору.

Власник не уклав охоронний договір добровільно, як цього вимагає законодавство, що створює ризик для збереження будівлі, якій понад 70 років. У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду, аби зобов’язати власника підписати такий договір із Департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міськради.

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