«Провалили роботу»: Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника

«Я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу із закупівель озброєння: подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує» — Рустем Умєров.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони не буде продовжувати контракт із Мариною Безруковою, яка очолює Агенцію оборонних закупівель (АОЗ).

Крім того, Умєров внесе Кабміну подання на звільнення заступника Дмитра Кліменкова. Про це Рустем Умєров повідомив 24 січня.

«Це перший і останній пост на тему закупівель озброєння.

Єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель — вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ.

Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули.

Тому я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив цю роботу:

Подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує.

Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради. Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління.

Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум.

Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах» - зазначив Умєров.

Зазначимо, що сама Марина Безрукова 24 січня заявила, що наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України продовжила їй ще на рік контракт на посаді директора Агенції оборонних закупівель.

«Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України продовжила мій контракт як директора Агенції оборонних закупівель. Додаткову угоду на продовження його дії терміном на один рік підписав голова наглядової ради АОЗ», - написала Безрукова.

Автор: Наталя Мамченко

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