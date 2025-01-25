Агентство оборонных закупок продолжит работу под руководством Безруковой, несмотря на решение Умерова

Госпредприятие заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова.

Госпредприятие «Агентство оборонных закупок» (АОЗ) заявило, что будет работать в штатном режиме, несмотря на решение Министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Об этом говорится в официальном заявлении АОЗ.

«23 января Наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А следовательно, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это отвечает как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства», – заявили там.

В АОЗ также считают, что «анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление «ручным режимом»».

Что касается результатов работы в 2024 году, то в АОЗ говорят, что смогли добиться значительного прогресса в заключении прямых контрактов, снижении цен на критическую номенклатуру боеприпасов и росте объемов поставок.

«Мы готовы отвечать за результаты своей работы перед обществом, и самое главное – перед Вооруженными Силами Украины. И нам очень досадно слышать, что готовность Агентства объяснять представителям медиа и общественности, в рамках публичной информации, ситуацию с обеспечением ВСУ расценивается министром как "пиар" одного лица, а не обязанность институции перед гражданами», — говорится в заявлении Агентства.

Там также указывают, что АОЗ продолжает работать в штатном режиме под руководством Марины Безруковой.

«Отмечаем, что любые попытки неправомерного вмешательства в деятельность независимых надзорных органов подрывают институциональную способность и могут иметь негативные последствия как для международной поддержки Украины, так и для стабильной поставки вооружения и военной техники на фронт», - указали там.

Напомним, что Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Рустем Умеров сообщил, что контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой продлен не будет, а Дмитрия Клименкова уволят с должности заместителя.

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