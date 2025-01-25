Агенція оборонних закупівель продовжить роботу під керівництвом Безрукової попри рішення Умєрова

Держпідприємство заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова.

Держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) заявило, що працюватиме в штатному режимі попри рішення Міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.

Про це йдеться в офіційній заяві АОЗ.

«23 січня Наглядовою радою Агенції було укладено додаткову угоду про продовження дії контракту з чинним директором. Рішення щодо продовження строку дії контракту було прийнято одноголосно. А отже АОЗ продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада. І це відповідає як Закону України, так і останній редакції Статуту Агенції», - заявили там.

В АОЗ також вважають, що «анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на “ручний режим”».

Щодо результатів роботи у 2024 році, то в АОЗ кажуть, що змогли досягти значного прогресу в укладенні прямих контрактів, зниженні цін на критичну номенклатуру боєприпасів та зростанні обсягів постачань.

«Ми готові відповідати за результати своєї роботи перед суспільством, і найголовніше — перед Збройними Силами України. І нам дуже прикро чути, що готовність Агенції пояснювати представникам медіа та громадськості, в межах публічної інформації, ситуацію з забезпеченням ЗСУ, розцінюється міністром як “піар” однієї особи, а не обов’язок інституції перед громадянами», — йдеться в заяві Агенції.

Там також вказують, що АОЗ продовжує працювати в штатному режимі під керівництвом Марини Безрукової.

«Наголошуємо, що будь-які спроби неправомірного втручання в діяльність незалежних наглядових органів підривають інституційну спроможність та можуть мати негативні наслідки як для міжнародної підтримки України, так і для стабільного постачання озброєння і військової техніки на фронт», - вказали там.

Нагадаємо, що Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника.

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