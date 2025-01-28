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Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала статьи о плане Трампа закончить войну за 100 дней фейком

09:06, 28 января 2025
По словам Посла Украины в США Оксаны Маркаровой, многочисленные статьи в медиа, в частности, WSJ о 100 днях, которые Трамп дал Келлогу для подготовки завершения войны, это – фейк.
Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала статьи о плане Трампа закончить войну за 100 дней фейком
Источник фото: Bloomberg via Getty Images
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Чрезвычайная и Полномочная Амбасадорка Украины в США Оксана Маркарова написала, что ее существует связанного с США плана завершения войны РФ против Украины «за 100 дней», слухи о котором появились в информационном пространстве. Так она заявила относительно того, есть ли какая-то правда в так называемом «конкретном плане за 100 дней».

«Для меня очевидно было что это вброс, как только я увидела, что план должен привести к чему-то к 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще. И даже 8 мая к Мемориалу 2-й мировой войны я – единственный посол, который приходит с командой все 4 года моего Посольского служения возлагать венок и выступать. В прошлом году присоединился Посол Франции, потому что была круглая дата – DDay, а перед тем 3 года была только Украина. Поэтому как только видите, что будто "американцы что-то предлагают до 9 мая" - можете смело включать критическое мышление», - написала она.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, чтоДональд Трамп поручил Киту Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

Позже Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что никакого «мирного плана» за «100 дней» в реальности не существует.

«Никаких «мирных планов за 100 дней» у медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, чаще всего легализующие россияне», - отметил Ермак.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по данным The Washington Post, Владимир Зеленский рассматривает кандидатов на замену Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Напомним, из-за нарушения правил нейтральности в пользу Демократической партии США при организации визита Зеленского в США накануне выборов Президента США, спикер палаты представителей США Майк Джонсон просил Владимира Зеленского уволить Маркарову.

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США Украина война

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