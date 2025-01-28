Посол України у США Оксана Маркарова назвала статті про план Трампа закінчити війну за 100 днів фейком

За словами Посла України у США Оксани Маркарової, численні статті у медіа, зокрема, WSJ про 100 днів, які Трамп дав Келлогу для підготовки завершення війни, це – фейк.

Джерело фото: Bloomberg via Getty Images

Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка України в США Оксана Маркарова написала, що не існує пов'язаного зі США плану завершення війни РФ проти України «за 100 днів», чутки про який з'явилися в інформаційному просторі. Так вона заявила відносно того, чи є якась правда в так званому «конкретному плані за 100 днів».

«Для мене очевидно було що це вкид, як тільки я побачила що план має призвести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі. І навіть 8 травня до Меморіалу 2 світової війни я – єдиний посол, який приходить з командою всі 4 роки мого Посольського служіння покладати вінок і виступати. Минулого року приєднався Посол Франції бо була кругла дата – DDay, а перед тим 3 роки була тільки Україна. Тому як тільки бачите, що ніби то "американці щось пропонують до 9 травня" – можете сміливо включати критичне мислення», - написала вона.

Раніше видання The Wall Street Journal заявило, що Дональд Трамп доручив Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України.

Згодом Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що жодного «мирного плану» за «100 днів» в реальності не існує.

«Жодних «мирних планів за 100 днів» у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни», - зазначив Єрмак.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за даними The Washington Post, Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.

Нагадаємо, через порушення правил нейтральності на користь Демократичної партії США при організації візиту Зеленського до США напередодні виборів Президента США, спікер палати представників США Майк Джонсон просив Володимира Зеленського звільнити Маркарову.

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