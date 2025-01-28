Рада ЄС призупинила безвізовий режим для грузинських дипломатів та посадовців

Вирішено призупинити дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощення візового режиму.

Рада ЄС у понеділок, 27 січня, ухвалила рішення призупинити дію частини угоди про спрощення оформлення віз між Грузією та Євросоюзом. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Відтепер грузинські дипломати та офіційні особи будуть змушені отримувати візи, щоб їздити до країн ЄС.

У пресслужбі зазначили, що це рішення є відповіддю на ухвалений Грузією у 2024 році «закон про іноагентів» та пакет законів про «сімейні цінності та захист неповнолітніх».

«Дії, вжиті Грузією, порушують фундаментальні принципи, на яких було укладено угоду про спрощення, і суперечать інтересам ЄС та його держав-членів.

Ця пропозиція також є відповіддю на жорстокі репресії з боку грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада 2024 року уряд оголосив, що більше не розпочне переговори з ЄС до 2028 року», - вказали там.

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