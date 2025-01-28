Совет ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц

Решено приостановить действие части соглашения между ЕС и Грузией об упрощении визового режима.

Совет ЕС в понедельник, 27 января, принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении оформления виз между Грузией и Евросоюзом. Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Теперь грузинские дипломаты и официальные лица будут вынуждены получать визы, чтобы ездить в страны ЕС.

В пресс-службе отметили, что это решение является ответом на принятый Грузией в 2024 году «закон об иноагентах» и пакет законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних».

«Действия, предпринятые Грузией, нарушают фундаментальные принципы, на которых было заключено соглашение об упрощении, и противоречат интересам ЕС и его государств-членов.

Это предложение также является ответом на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как 28 ноября 2024 правительство объявило, что больше не начинает переговоры с ЕС до 2028 года», - указали там.

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