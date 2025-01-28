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Экс-главу Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими на 34 тысячи гривен

08:48, 28 января 2025
В апреле прошлого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил наезд на четырех пешеходов.
Экс-главу Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими на 34 тысячи гривен
Источник фото: СМИ
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Броварской районный суд оштрафовал на 34 тысячи гривен бывшего председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко, который в апреле 2024 года на пешеходном переходе сбил четырех человек. Суд сообщил, что утвердил соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, однако прокуратура уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Мужчине назначили согласованную сторонами меру наказания в виде штрафа в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года.

В Киевской областной прокуратуре намерены обжаловать в апелляции приговор Броварского горрайонного суда.

Там отметили, что не соглашаются с решением суда и будут настаивать на отмене приговора по делу экспредседателя Броварской РГА, который в апреле 2024 года в городе Бровары, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка.

«Прокурором подано письменное возражение относительно невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствия положений соглашения интересам общества и требованиям УК Украины (обусловление в нем наказания, которое не предусмотрено санкцией статьи УК Украины и отсутствие оснований для назначения более мягкого наказания в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 69 УК Украины).

Кроме того, суд отказал прокурору в исследовании в ходе судебного разбирательства материалов производства, которые свидетельствуют об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии уголовного правонарушения со стороны обвиняемого. Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано», - заявили в прокуратуре.

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