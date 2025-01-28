Ексголову Броварської РДА Майбоженка оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими на 34 тисячі гривень

У квітні минулого року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік здійснив наїзд на чотирьох пішоходів.

Джерело фото: ЗМІ

Броварський районний суд оштрафував на 34 тисячі гривень колишнього голову Броварської РДА Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року на пішохідному переході збив чотирьох людей. Суд повідомив, що затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілими, однак прокуратура вже заявила про намір оскаржити це рішення.

Чоловіку призначили узгоджену сторонами міру покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

У Київській обласній прокуратурі мають намір оскаржувати в апеляції вирок Броварського міськрайонного суду.

Там зазначили, що не погоджуються з рішенням суду та наполягатимуть на скасуванні вироку у справі щодо ексголови Броварської РДА, який у квітні 2024 року у місті у Бровари, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, в тому числі малолітню дитину.

«Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України (обумовлення в ній покарання, яке не передбачено санкцією статті КК України та відсутності підстав для призначення більш мʼякого покарання відповідно до вимог ч. 1 ст. 69 КК України).

Окрім того, суд відмовив прокурору у дослідженні в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого. Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено», - заявили у прокуратурі.

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