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Держборг України зріс за рік майже на 1,5 трильйона гривень

08:30, 28 січня 2025
Державний борг України досяг 166,06 млрд доларів або 6980,93 млрд гривень, із них 72,32% – зовнішні зобов’язання.
Держборг України зріс за рік майже на 1,5 трильйона гривень
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Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1461,3 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на 20,74 млрд дол. США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або 166,06 млрд дол. США, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 120,09 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або 45,97 млрд дол. США», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що державний борг України становив 6 692,42 млрд грн (95,87% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 159,20 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 4 829,29 млрд грн (69,18% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 114,88 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 1 863,13 млрд грн (26,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,32 млрд дол. США.

Гарантований державою борг України становив 288,51 млрд грн (4,13%), або 6,86 млрд дол. США, зокрема:

  • гарантований державою зовнішній борг – 219,15 млрд грн (3,14%), або 5,21 млрд дол. США;
  • гарантований державою внутрішній борг – 69,36 млрд грн (0,99 %), або 1,65 млрд дол. США.

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 1461,30 млрд грн, а в доларовому еквіваленті – на 20,74 млрд дол. США.

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