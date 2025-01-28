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Які документи слід подати до ДПС при припиненні роботи філії

10:54, 28 січня 2025
У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу юрособи за основним місцем обліку подають заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків.
Які документи слід подати до ДПС при припиненні роботи філії
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Податкова служба у Житомирській області повідомляє, які документи слід подати до податкового органу при припиненні роботи філії.

Зазначається, що відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV відокремлені підрозділи не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники відокремлених підрозділів призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи (у тому числі відомості про керівника відокремленого підрозділу) включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Згідно з п. 97.4 ст. 97 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, що ліквідуються, є такий платник податків.

У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства України, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП (далі – Заява за ф. №8-ОПП) та копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

Враховуючи викладене, у разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу Заява за ф. №8-ОПП підписується керівником відокремленого підрозділу або керівником юридичної особи.

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податкова

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