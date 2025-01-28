Какие документы следует подать в ГНС при прекращении работы филиала

В случае принятия решения о закрытии обособленного подразделения юрлица по основному месту учета подают заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика.

Налоговая служба в Житомирской области сообщает, какие документы следует подать в налоговый орган при прекращении работы филиала.

Отмечается, что согласно ст. 95 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года №435-IV обособленные подразделения не являются юридическими лицами, они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения.

Руководители обособленных подразделений назначаются юридическим лицом и действуют на основании выданной им доверенности. Сведения об обособленных подразделениях юридического лица (в том числе сведения о руководителе обособленного подразделения) включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

Согласно п. 97.4 ст. 97 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга по филиалам, отделениям, другим обособленным подразделениям ликвидируемого налогоплательщика является такой налогоплательщик.

В случае принятия решения о закрытии обособленного подразделения юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Украины, в контролирующий орган по основному месту учета такого обособленного подразделения подаются заявление о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме №8-ОПП (далее – Заявление по ф. №8 -ОПП) и копия распорядительного документа о закрытии обособленного подразделения.

Учитывая изложенное, в случае принятия решения о закрытии обособленного подразделения Заявление по ф. №8-ОПП подписывается руководителем обособленного подразделения или руководителем юридического лица.

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