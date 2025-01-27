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Зеленский заявил, что отдавать ядерное оружие нужно было только в обмен на членство Украины в НАТО

20:49, 27 января 2025
Мы поменяли ядерное оружие на войну, — считает Президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что отдавать ядерное оружие нужно было только в обмен на членство Украины в НАТО
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Украина не должна была избавляться от ядерного оружия, но если это стало неизбежным, стоило обменять его на подлинные гарантии безопасности, такие как вступление в НАТО. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

"Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, абсолютно нелогично", - подчеркнул Президент.

По его словам, США и Россия заставили Украину избавиться от ядерного оружия, и это было, по меньшей мере, безопасно менять оружие "ни на что". Он подчеркнул, что на тот момент не было альтернативы, и потому страна оказалась в такой ситуации.

"Нужно было менять реальные гарантии безопасности. Тогда это было только НАТО. Если честно, то и сейчас это только НАТО. В мирное время для нас это НАТО, а во время войны – сильная армия. Если бы я менял ядерное оружие, то менял бы на то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего", - сказал Зеленский.

"Мы поменяли ни на что, мы поменяли ядерное оружие на войну. Реально, она началась позже, но реально на войну", - подытожил Зеленский.

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США россия Украина война Владимир Зеленский ядерное оружие

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