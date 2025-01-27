Зеленський заявив, що віддавати ядерну зброю потрібно було лише в обмін на членство України в НАТО

Ми поміняли ядерну зброю на війну, — вважає Президент Володимир Зеленський.

Україна не повинна була позбавлятися ядерної зброї, але якщо це стало неминучим, варто було обміняти її на справжні гарантії безпеки, такі як вступ до НАТО. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Нам не треба було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно", – наголосив Президент.