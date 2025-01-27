Зеленський заявив, що віддавати ядерну зброю потрібно було лише в обмін на членство України в НАТО

Україна не повинна була позбавлятися ядерної зброї, але якщо це стало неминучим, варто було обміняти її на справжні гарантії безпеки, такі як вступ до НАТО. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.
"Нам не треба було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно", – наголосив Президент.
За його словами, США та Росія змусили Україну позбутися ядерної зброї, і це було щонайменше безпечно міняти зброю "ні на що". Він наголосив, що на той момент не було альтернативи, і тому країна опинилася у такій ситуації.
"Потрібно було міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, то й зараз це лише НАТО. У мирний час для нас це НАТО, а в часи війни – сильна армія. Якби я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника", - сказав Зеленський.
"Ми поміняли ні на що, ми поміняли ядерну зброю на війну. Реально, вона почалась пізніше, але реально на війну", — підсумував Зеленський.
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