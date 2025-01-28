Госдолг Украины вырос за год почти на 1,5 триллиона гривен

Государственный долг Украины достиг 166,06 млрд долларов или 6980,93 млрд гривен, из них 72,32% – внешние обязательства.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1461,3 млрд грн, в долларовом эквиваленте – на 20,74 млрд дол. США.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«По состоянию на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 980,93 млрд грн, или 166,06 млрд дол. США, а именно: государственный и гарантированный государством внешний долг – 5 048,44 млрд грн (72,32% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 120,09 млрд дол. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 932,49 млрд грн (27,68%), или 45,97 млрд дол. США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что государственный долг Украины составил 6 692,42 млрд грн (95,87% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 159,20 млрд дол. США. Государственный внешний долг составил 4 829,29 млрд грн (69,18% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 114,88 млрд дол. США.

Государственный внутренний долг составил 1 863,13 млрд грн (26,69% ​​общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,32 млрд дол. США.

Гарантированный государством долг Украины составил 288,51 млрд грн (4,13%), или 6,86 млрд дол. США, в том числе:

гарантированный государством внешний долг – 219,15 млрд грн (3,14%), или 5,21 млрд дол. США;

гарантированный государством внутренний долг – 69,36 млрд грн (0,99%), или 1,65 млрд дол. США.

В 2024 году сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1 461,30 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 20,74 млрд дол. США.

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