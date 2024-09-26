Спікер палати представників США просить Володимира Зеленського звільнити посла України у США Маркарову за порушення правил політичної нейтральності

Володимира Зеленського просять звільнити посла у США Оксану Маркарову, оскільки вона не подбала про рівне політичне представництво - лист, документ.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу Президента України Володимира Зеленського з вимогами щодо звільнення Посла України в США Оксани Маркарової. Лист Джонсон оприлюднив на своєму офіційному сайті та на власній сторінці у соцмереж Х.

«Шановний Президенте Зеленський, я вимагаю, щоб Ви негайно звільнили Посла України в США Оксану Маркарову», – розпочинається заява..

Джонсон зазначив, що мотивом своєї вимоги назвав подію під час візиту Президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

«Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес», – йдеться в листі Майка Джонсона.

Спікер наголосив, що відтепер «республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США», і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України «повинна бути негайно звільнена з посади».

Джонсон також зауважив, що це не єдина його претензія до України, та обурився через те, що «кандидати на чолі президентського списку Республіканської партії стають мішенню для нападок у медіа з боку посадових осіб вашого (українського) уряду».

На завершення листа Джонсон підкреслив, що розраховує на негайні дії Президента Зеленського.

Повний текст листа:

«Шановний Президенте Зеленський!

Я вимагаю негайно звільнити посла України в Сполучених Штатах, Оксану Маркарову. Як ви вже зазначали, українці намагалися уникати "потрапляння в пастку американської внутрішньої політики" та "впливу на вибір американського народу" напередодні виборів у листопаді.

Очевидно, що ця мета була залишена на цьому тижні, коли пані Маркарова організувала захід, на якому ви відвідали американське виробниче підприємство.

Цей об'єкт розташований у політично суперечливому штаті, керований топовим політичним союзником Камали Гарріс, і не включав жодного республіканця, оскільки - навмисно - жодних республіканців не запросили. Цей тур був явно партійним заходом на підтримку демократів і є явним втручанням у вибори. Цей недалекоглядний і свідомо політичний крок спричинив втрату довіри республіканців до здатності пані Маркарової справедливо та ефективно виконувати дипломатичні функції в цій країні. Вона має бути негайно звільнена зі своєї посади.

Крім того, як я чітко заявляв у минулому, всі іноземні держави повинні утримуватися від втручання в американську внутрішню політику. Підтримка завершення війни росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини стають невиправдано напруженими та невиправдано псуються, коли кандидати, що очолюють республіканський президентський пул, стають мішенями в медіа від офіційних осіб вашого уряду.

Такі інциденти не можуть повторюватися. Дякую за вашу оперативну увагу до цього питання, і я сподіваюся, що ви негайно вживете відповідних заходів.

З повагою,

Майк Джонсон

Спікер Палати представників».

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