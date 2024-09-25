Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном, обговорили посилення ППО та навчання військових

За словами Володимира Зеленського, Франція підготує та оснастить українську бригаду.

У середу, 25 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Кожна наша зустріч із Президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя», - заявив Зеленський.

За його словами, під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ.

«Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення.

Дякую Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу», - додав він.

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