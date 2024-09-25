Владимир Зеленский встретился с Эмманюэлем Макроном, обсудили усиление ПВО и обучение военных

По словам Владимира Зеленского, Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду.

В среду, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Каждая наша встреча с Президентом Эмманюэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, которые помогают в защите жизни», - заявил Зеленский.

По его словам, во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.

«Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение.

Благодарю Францию ​​за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь», - добавил он.

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