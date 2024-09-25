У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы путина

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление российского диктатора владимира путина относительно внесении изменений в документ, регулирующий условия применения ядерного оружия.
По словам Ермака, «кроме ядерного шантажа в россии больше нет ничего, никаких других инструментов устрашения мира».
«Эти инструменты не сработают», - добавил он.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заверил, что поддержка США Украины будет продолжаться до достижения «справедливого и длительного мира».
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